国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及逾16个月高位，因石化需求强劲

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透新加坡12月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周一触及逾16个月高位，因流入的套利船货减少，而且石化行业需求强劲。
“实货(石脑油需求)仍然强劲，因裂解装置几乎以最大产能运行，”北亚的一名交易员表示。
他还表示，地中海与北海的恶劣天气导致发往亚洲的石脑油船货推迟，降低了流向亚洲的套利船货数量。
他说，由于进入冬季，来自俄罗斯的石脑油亦放缓。
交易员表示，亚洲汽油市场亦保持强劲，裂解价差周一升至四个月高点每桶17.37美元，追随美国汽油期货市场的涨势。
一位分析师认为，印度首都新德里暂时禁止登记新的柴油驱动车辆，短期内可能提振汽油需求。
印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)可能与至少几个卖家谈判了有期合约，购买明年第一季船货，较新加坡报价每桶贴水2美元至1.85美元，但无法立即得到证实。
新加坡现货市场达成两笔汽油交易，一笔石脑油交易。
壳牌从中石油购买5万桶95号汽油，船期为12月29日-1月2日，每桶57.70美元。
维多向壳牌出售5万桶92号汽油，船期为12月29日-1月2日，每桶55.20美元。
壳牌向伊藤忠商事出售2.5万吨石脑油，船期为1月下半月，每吨430美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。