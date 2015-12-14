国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及逾16个月高位，因石化需求强劲

路透新加坡12月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周一触及逾16个月高位，因流入的套利船货减少，而且石化行业需求强劲。

“实货(石脑油需求)仍然强劲，因裂解装置几乎以最大产能运行，”北亚的一名交易员表示。

他还表示，地中海与北海的恶劣天气导致发往亚洲的石脑油船货推迟，降低了流向亚洲的套利船货数量。

他说，由于进入冬季，来自俄罗斯的石脑油亦放缓。

交易员表示，亚洲汽油市场亦保持强劲，裂解价差周一升至四个月高点每桶17.37美元，追随美国汽油期货市场的涨势。

一位分析师认为，印度首都新德里暂时禁止登记新的柴油驱动车辆，短期内可能提振汽油需求。

印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)可能与至少几个卖家谈判了有期合约，购买明年第一季船货，较新加坡报价每桶贴水2美元至1.85美元，但无法立即得到证实。

新加坡现货市场达成两笔汽油交易，一笔石脑油交易。

壳牌从中石油购买5万桶95号汽油，船期为12月29日-1月2日，每桶57.70美元。

维多向壳牌出售5万桶92号汽油，船期为12月29日-1月2日，每桶55.20美元。

壳牌向伊藤忠商事出售2.5万吨石脑油，船期为1月下半月，每吨430美元。(完)

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