国际油市：亚洲燃料油继续下跌，受原油下挫拖累

路透12月14日 - 新加坡燃料油价格周一继续下跌。全球石油供应越加过剩，指标原油价格连续第七个交易日下挫。

交投热络的380-cst燃料油正价差曲线走阔，其价差在周一交易后恶化。相反，180-cst燃料油正价差曲线收窄，价差改善。

“似乎跌势正在受到限制，”新加坡一交易商称。

新加坡海事及港务管理局(MPA)公布的数据显示，11月新加坡船用燃料销售明显增加，较上年同期增长逾12%。

新加坡现货市场上，达成三笔交易。

嘉能可向壳牌出售4万吨380-cst高硫燃料油，船期为1月8-12日，较12月下半月平均报价每吨升水0.25美元。

嘉能可向兴隆出售2万吨380-cst高硫燃料油，船期为1月9-13日，较新加坡1月平均报价每吨贴水2美元。

摩科瑞向中国光汇石油出售4万吨380-cst高硫燃料油，船期为12月29日至1月2日，较新加坡报价每吨贴水0.5美元。(完)

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