国际油市：亚洲燃料油继续下跌，受原油下挫拖累

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透12月14日 - 新加坡燃料油价格周一继续下跌。全球石油供应越加过剩，指标原油价格连续第七个交易日下挫。
交投热络的380-cst燃料油正价差曲线走阔，其价差在周一交易后恶化。相反，180-cst燃料油正价差曲线收窄，价差改善。
“似乎跌势正在受到限制，”新加坡一交易商称。
新加坡海事及港务管理局(MPA)公布的数据显示，11月新加坡船用燃料销售明显增加，较上年同期增长逾12%。
新加坡现货市场上，达成三笔交易。
嘉能可向壳牌出售4万吨380-cst高硫燃料油，船期为1月8-12日，较12月下半月平均报价每吨升水0.25美元。
嘉能可向兴隆出售2万吨380-cst高硫燃料油，船期为1月9-13日，较新加坡1月平均报价每吨贴水2美元。
摩科瑞向中国光汇石油出售4万吨380-cst高硫燃料油，船期为12月29日至1月2日，较新加坡报价每吨贴水0.5美元。(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
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涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。