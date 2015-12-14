版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 22:45 BJT

美国热股：阿里巴巴落实收购南华早报集团媒体资产，前者早盘持平

路透12月14日 - 香港出版媒体集团--南华早报集团 周一宣布，将以约20.6亿港元现金代价出售旗下媒体业务予阿里巴巴集团 ；公司并拟待交易完成后，向股东派发特别现金股息。

在周一早盘交易中，阿里巴巴股价持平在79.74美元。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐