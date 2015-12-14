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市场报道 | 2015年 12月 14日 星期一 22:48 BJT

美国热股：药企阿斯利康确认在洽购同业Acerta，前者股价下跌

路透12月14日 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca) 周一表示，正与药企Acerta Pharma进行洽谈。之前华尔街日报周五报导，阿斯利康在考虑以逾50亿美元收购开发治癌药物的Acerta Pharma。

在周一早盘交易中，阿斯利康股价小跌0.66%，报33.03美元。(完)

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