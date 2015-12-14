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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 22:49 BJT

美国热股：百度计划三年内让无人驾驶汽车上路，早盘股价上扬近1%

路透12月14日 - 中国主要在线搜索引擎百度 表示，计划三年内让无人驾驶汽车上路，五年内实现量产，此前该公司成立一业务部门，负责与汽车相关的所有业务。

在周一早盘交易中，百度股价上扬0.91%，报195.45美元。(完)

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