美国热股：巴伦周刊称油气管线运营商KINDER MORGAN股价不便宜

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透12月14日 - 巴伦周刊在12月14日报导，油气管线运营商KINDER MORGAN 股价在今年迄今累计下跌60%后看上去仍不便宜，在达到合理价格前可能将进一步下跌。
在周一早盘交易中，KINDER MORGAN股价下跌3%，报16.16美元。(完)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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