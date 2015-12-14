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市场报道 | 2015年 12月 14日 星期一 22:58 BJT

美国热股：巴伦周刊称油气管线运营商KINDER MORGAN股价不便宜

路透12月14日 - 巴伦周刊在12月14日报导，油气管线运营商KINDER MORGAN 股价在今年迄今累计下跌60%后看上去仍不便宜，在达到合理价格前可能将进一步下跌。

在周一早盘交易中，KINDER MORGAN股价下跌3%，报16.16美元。(完)

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