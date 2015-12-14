全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船需求疲弱

路透12月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因海岬型船需求疲弱。

乾散货运价指数 跌14点，或2.68%，报508点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫57点，或7.32%，报722点。日均获利下降458美元，报6,341美元。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平在410点。日均获利持平在3,275美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，报279点，超灵便型船指数 下跌1点，报450点。(完)