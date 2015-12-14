全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船需求疲弱

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透12月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一下跌，因海岬型船需求疲弱。
乾散货运价指数 跌14点，或2.68%，报508点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫57点，或7.32%，报722点。日均获利下降458美元，报6,341美元。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 持平在410点。日均获利持平在3,275美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌3点，报279点，超灵便型船指数 下跌1点，报450点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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