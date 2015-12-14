USDA报告：12月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透12月14日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 12/10/2015 12/03/2015 12/03/2015 12/11/20 14 初值 修正值 前值 小麦 434,767 225,034 225,034 402,628 燕麦 0 100 100 0 大麦 318 490 490 269 玉米 566,835 501,239 491,879 564,910 高粱 129,099 271,052 270,562 233,940 大豆 1,343,651 1,721,450 1,720,617 1,883,810 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 10,964,495 12,823,463 燕麦 800 200 大麦 27,425 102,442 玉米 7,825,172 10,196,130 高粱 3,233,546 2,541,820 大豆 23,185,657 25,632,416 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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