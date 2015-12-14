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货币新闻 | 2015年 12月 15日 星期二 00:06 BJT

USDA报告：12月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月14日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 12/10/2015    12/03/2015    12/03/2015    12/11/20
14  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       434,767       225,034       225,034       402,628
  
    燕麦 　     　 　0           100           100             0
  
    大麦           318           490           490           269
  
    玉米     　566,835       501,239       491,879       564,910
  
    高粱       129,099       271,052       270,562       233,940
  
    大豆     1,343,651     1,721,450     1,720,617     1,883,810
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    10,964,495     12,823,463
    燕麦           800            200
    大麦        27,425        102,442
    玉米     7,825,172     10,196,130
    高粱     3,233,546      2,541,820
    大豆    23,185,657     25,632,416
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 母红)

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