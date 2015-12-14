USDA报告：12月10日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月14日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 12/10/2015 12/03/2015 12/03/2015 12/11/20 14 初值 修正值 前值 小麦 434,767 225,034 225,034 402,628 燕麦 0 100 100 0 大麦 318 490 490 269 玉米 566,835 501,239 491,879 564,910 高粱 129,099 271,052 270,562 233,940 大豆 1,343,651 1,721,450 1,720,617 1,883,810 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 10,964,495 12,823,463 燕麦 800 200 大麦 27,425 102,442 玉米 7,825,172 10,196,130 高粱 3,233,546 2,541,820 大豆 23,185,657 25,632,416 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)