版本:
中国
债券 | 2015年 12月 15日 星期二 00:51 BJT

标题新闻：德国明年拟发债筹资约2,100亿欧元，较今年多近13%，但最终发行规模或小于预期-消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐