欧元债市：公债收益率上涨，美联储会议盖过法国与西班牙政局影响

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透伦敦12月14日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一上涨，投资者无视法国和西班牙的政局过渡，在本周伊始削减仓位，因本周美联储可能近10年来首次升息。
法国周日的选举以及西班牙按计划在12月20日举行的选举都没有给债市造成大的影响，这暗示相比于政府的更迭，投资者更关注央行的行动。
欧洲央行加大了经济刺激力度，限制了投资者对政治风险不断升温的某一欧元区国家的公债市场做出的反应。
勒庞(Marine Le Pen)领导的法国极右翼民族阵线(National Front)在周日的地区选举中，未能取得任何一个地区的胜利，使得她争取参选总统资格的希望受创。保守党与社会党这两大主流党派，在这项地区选举决选中皆未获得实质胜利。
周一公布的民调显示，在下周末的选举中，西班牙的保守派人民党获得的选票最多，主要反对派社会党以及两支新的政治力量公民党(Ciudadanos)和左翼的“我们可以”党(Podemos)的支持率将紧随其后。
四党竞争的局面引发了人们对西班牙政局稳定的担忧。
德国10年期公债收益率 上涨3个基点，至0.57%，盘中短暂下跌，因油价降至新低。
法国10年期公债收益率 上涨5个基点，报0.92%，西班牙10年期公债收益率 触及1.72%的一周位。
美国10年期公债 收益率升4个基点，报2.18%。
尽管美联储主席叶伦的讲话已强烈暗示美国12月升息大局已定，美国短期利率市场也反映美联储本周将会升息，但债市投资者仍然坐立不安。(完)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5