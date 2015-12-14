欧元债市：公债收益率上涨，美联储会议盖过法国与西班牙政局影响

路透伦敦12月14日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一上涨，投资者无视法国和西班牙的政局过渡，在本周伊始削减仓位，因本周美联储可能近10年来首次升息。

法国周日的选举以及西班牙按计划在12月20日举行的选举都没有给债市造成大的影响，这暗示相比于政府的更迭，投资者更关注央行的行动。

欧洲央行加大了经济刺激力度，限制了投资者对政治风险不断升温的某一欧元区国家的公债市场做出的反应。

勒庞(Marine Le Pen)领导的法国极右翼民族阵线(National Front)在周日的地区选举中，未能取得任何一个地区的胜利，使得她争取参选总统资格的希望受创。保守党与社会党这两大主流党派，在这项地区选举决选中皆未获得实质胜利。

周一公布的民调显示，在下周末的选举中，西班牙的保守派人民党获得的选票最多，主要反对派社会党以及两支新的政治力量公民党(Ciudadanos)和左翼的“我们可以”党(Podemos)的支持率将紧随其后。

四党竞争的局面引发了人们对西班牙政局稳定的担忧。

德国10年期公债收益率 上涨3个基点，至0.57%，盘中短暂下跌，因油价降至新低。

法国10年期公债收益率 上涨5个基点，报0.92%，西班牙10年期公债收益率 触及1.72%的一周位。

美国10年期公债 收益率升4个基点，报2.18%。