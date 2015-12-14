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市场报道 | 2015年 12月 15日 星期二 02:53 BJT

欧洲汇市：英镑/欧元跌至七周低位0.73英镑，因欧元上涨

路透伦敦12月14日 - 英镑兑走强的欧元周一跌至七周低位，因有迹象显示，在明年举行退欧公投前，英国政府可能不会在欧盟改革磋商中作出让步，使明年英国的政治不确定加重。

分析师认为，英国央行副总裁夏菲克周一在伦敦的讲话显示央行不急于升息，和上周英国央行政策会议传递的信息一致。

这无助英镑表现，英镑在过去一个月来表现不佳，多家大行预计有关英国退欧的争议将使英镑成为未来数月表现最差的主要货币之一。

英镑兑欧元下挫逾1%，短暂低见0.7301英镑。

英镑兑美元下滑逾0.5%，至1.5130美元。

多家大行在过去一个月称，英国退欧的风险和该国经济复苏基调仍未确立的因素将合力促使英国央行在明年保持政策宽松。

交易商称，如果本周公布的通胀和薪资数据不及预期，英镑可能迎来一波卖压，投资者将进一步推后英国升息的预期时间 。(完)

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