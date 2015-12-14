欧洲股市：跌至10月来最低，因油价续跌

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* FTSEurofirst指数下挫1.8%
* 布兰特原油跌向金融危机期间的低位
* 资源股和汽车股下挫
路透伦敦/米兰12月14日 - 欧洲股跌周一跌至两个半月低位，因布兰特原油跌至2008年来最低水准。
布兰特原油跌穿37美元，为2008年12月来首次，因预期全球供应过剩的局面将在未来数月恶化。
能源股 大跌2.6%，Seadrill, Tullow Oil 和 OMV 和大跌3-5%不等。
但跌势不限于油气股，STOXX Europe 600指数 各板块均下挫至少1%。
基本资源股 急跌3.4%，回吐稍早涨幅，尽管中国11月工业产出增幅触及五个月高位，但油价下挫和美元上涨拖累铜价走低。
中国经济数据扶助欧股开盘上涨，但泛欧绩优股指FTSEurofirst 300指数 回吐早盘升幅，收跌1.8%，报1,371.76点。
出口类股也下跌。汽车股 在开高后收低2.6%。欧元走低带来的支撑到午盘已基本消退。
一些交易商表示，在周三美联储公布政策决定前，投资者保持谨慎。市场广泛预计美联储会议后将宣布进行2006年来首次升息。
英国富时100指数 急跌1.32%，收报5,874.06点。德国DAX指数 大跌1.94%，报10,139.34点。法国CAC指数 下挫1.68%，报4,473.07点。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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