芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受助于低吸买盘

路透芝加哥12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨，因在前一交易日降至近三周最低水准后有一轮低吸买盘。

原油价格 转跌为升，也支撑大豆价格上涨。

但大豆涨幅受限，因投资者担心阿根廷总统马克理下调出口税率将可能削弱对美国大豆的出口需求。

豆粕也上涨，从周五触及的五年半低位反弹。

豆油下跌，因现货市场需求不振，以及围绕生物柴油税务优惠的不确定性。

美国农业部周一早上公布，最新一周出口检验美国大豆总计134.4万吨，低于之前一周的172.1万吨，且低于145-165万吨的分析师预估区间。

1月大豆期货合约 升3-1/2美分，每蒲式耳8.74-1/4美元。

1月豆粕合约 收高1.8美元，报每短吨275.5美元。1月豆油合约 收低0.24美分，报31.12美分。

今日CBOT大豆预估成交量为191,572口，豆粕为75,038口，豆油为90,104口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)