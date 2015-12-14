芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和回补空头

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透芝加哥12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高，市场交投清淡，因回补空头等技术性交投，交投最活跃的3月小麦合约交投在上日区间内。
CBOT-3月小麦 盘中触及4.97美元，但未能测试上周高位4.98美元，之后缩减涨幅，收报4.93-1/2美元，上涨3美分。
2015年12月小麦合约到期。
美国原油期货 从数年低位上涨和美元 走低，为小麦市场提供支撑。
基本面仍然偏空，因全球旧作小麦供应充足，且2016/17年北半球冬季作物冬眠没有面临任何不利天气的威胁。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的周度数据显示，包括基金在内的非商业交易商仍持有接近纪录高位的净空头头寸，使市场容易受回补空头推高。
一如市场预期，阿根廷总统马克理称他将签署法令取消玉米和小麦出口税，为其重振该国农业计划的一部份。
CBOT报告，有4口12月软红冬麦合约交割。
今日CBOT小麦期货预估成交量为50,338口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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