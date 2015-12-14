芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和回补空头

路透芝加哥12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收高，市场交投清淡，因回补空头等技术性交投，交投最活跃的3月小麦合约交投在上日区间内。

CBOT-3月小麦 盘中触及4.97美元，但未能测试上周高位4.98美元，之后缩减涨幅，收报4.93-1/2美元，上涨3美分。

2015年12月小麦合约到期。

美国原油期货 从数年低位上涨和美元 走低，为小麦市场提供支撑。

基本面仍然偏空，因全球旧作小麦供应充足，且2016/17年北半球冬季作物冬眠没有面临任何不利天气的威胁。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的周度数据显示，包括基金在内的非商业交易商仍持有接近纪录高位的净空头头寸，使市场容易受回补空头推高。

一如市场预期，阿根廷总统马克理称他将签署法令取消玉米和小麦出口税，为其重振该国农业计划的一部份。

CBOT报告，有4口12月软红冬麦合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为50,338口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)