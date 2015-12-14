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市场报道 | 2015年 12月 15日 星期二 04:34 BJT

纽约期市：期棉连跌第三日，因买家等待价格进一步下滑才买入

路透纽约12月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一下跌，连跌第三日，触及近两周低位，因价格处于近期交投区间的高端继续使买家却步，他们等待棉价进一步下滑才买入。

ICE-3月期棉 收低0.33美分，或0.52%，报每磅63.38美分，盘中交投区间介乎62.98-63.91美分。

市场总成交量增加4,427口至17,950口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,271口，至195,905口。

美元指数 上扬0.07%，跟踪19种商品的汤森路透CRB指数 跌0.34%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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