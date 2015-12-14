美国股市: 道琼工业指数收升0.6%，Nasdaq指数上涨0.38%

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透纽约12月14日 - 美国股市周一在上周下跌后收涨，受助于油价由跌转升，且投资者翘首以待美国联邦储备理事会(美联储/FED) 料在本周进行的升息。
道琼工业指数 收高103.29点，或0.6%，至17,368.50点；标准普尔500指数 收升9.57点，或0.48%，至2,021.94点；Nasdaq指数 上涨18.76点，或0.38%，至4,952.23点。(完)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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