美国股市: 道琼工业指数收升0.6%，Nasdaq指数上涨0.38%

路透纽约12月14日 - 美国股市周一在上周下跌后收涨，受助于油价由跌转升，且投资者翘首以待美国联邦储备理事会(美联储/FED) 料在本周进行的升息。

道琼工业指数 收高103.29点，或0.6%，至17,368.50点；标准普尔500指数 收升9.57点，或0.48%，至2,021.94点；Nasdaq指数 上涨18.76点，或0.38%，至4,952.23点。(完)