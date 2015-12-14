《全球汇市》油价反弹助美元走高，但美联储声明的不确定性限制涨幅

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
* 美国原油反弹近2%
* 避险日圆上涨，因冒险意愿疲弱
* 关注美联储会议
路透纽约12月14日 - 美元周一上涨，受助于油价反弹，但投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议后将发表的声明措辞感到焦虑不安，限制了美元涨幅。市场广泛预计美联储将在这次会议上宣布升息。
美国原油在下午交易中反弹，使风险意愿有所改善，引发对瑞郎等传统避险货币的一些卖盘，且扶助美元兑日圆缩减跌幅。
“油价肯定是推高美元的原因，美国原油上涨近2%，但我认为，在美联储会议前，汇市投资者也感到焦虑不安，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。
“感觉是美联储升息大局已定，但似乎美联储将怎样描述未来的货币政策存在很大不确定性。这限制了美元的涨幅和跌幅。”他补充说。
美元指数在本月迄今下挫2.6%，主要因为获利了结，投资者已完全消化美国将进行逾九年来首次升息。
美联储预料将在周三公布政策决定。
美国原油上涨2%，此前降至近11年低位。但分析师和交易商也表示，尽管油价反弹，但还不能说已经触底。
分析师稍早担心，油价会持续下跌，因原油供应过剩的局面将持续、美国高收益率市场近期出现波动，有三支信贷基金关闭，将可能促使美联储更加谨慎行事。
在纽约尾盘，美元兑一篮子货币 升0.1%，报97.685，美元兑日圆 持平在121.02日圆。
美元兑瑞郎 稍早跌至七周低位，但在下午交易中反弹，最新上涨0.3%，报0.9860瑞郎。
欧元兑美元 无甚变动，报1.0991美元。
欧元稍早因冒险意愿下降而得益。此前在利差交易中借入欧元，再将之卖出并买入较高收益货币的投资者买回欧元。
美元兑加元 无甚变动，报1.3732加元，此前触及2004年6月来最低的1.3677加元。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0990 1.0987 +0.03 -9.15 1.2097
美元/日圆 121.02 120.86 +0.13 +1.12 119.68
欧元/日圆 133.00 132.88 +0.09 -8.13 144.77
美元/瑞郎 0.9847 0.9829 +0.18 -0.95 0.9941
英镑/美元 1.5140 1.5215 -0.49 -2.78 1.5573
美元/加元 1.3733 1.3754 -0.15 +18.20 1.1618
澳元/美元 0.7241 0.7186 +0.77 -11.35 0.8168
欧元/瑞郎 1.0827 1.0809 +0.17 -9.97 1.2026
欧元/英镑 0.7255 0.7217 +0.53 -6.45 0.7755
新西兰元/美元 0.6754 0.6719 +0.52 -13.38 0.7797
美元/挪威克朗 8.6500 8.6812 -0.36 +15.77 7.4720
欧元/挪威克朗 9.5090 9.5405 -0.33 +5.20 9.0392
美元/瑞典克朗 8.4805 8.4963 -0.19 +8.79 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3200 9.3362 -0.17 -1.57 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。