《全球汇市》油价反弹助美元走高，但美联储声明的不确定性限制涨幅

* 美国原油反弹近2%

* 避险日圆上涨，因冒险意愿疲弱

* 关注美联储会议

路透纽约12月14日 - 美元周一上涨，受助于油价反弹，但投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议后将发表的声明措辞感到焦虑不安，限制了美元涨幅。市场广泛预计美联储将在这次会议上宣布升息。

美国原油在下午交易中反弹，使风险意愿有所改善，引发对瑞郎等传统避险货币的一些卖盘，且扶助美元兑日圆缩减跌幅。

“油价肯定是推高美元的原因，美国原油上涨近2%，但我认为，在美联储会议前，汇市投资者也感到焦虑不安，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。

“感觉是美联储升息大局已定，但似乎美联储将怎样描述未来的货币政策存在很大不确定性。这限制了美元的涨幅和跌幅。”他补充说。

美元指数在本月迄今下挫2.6%，主要因为获利了结，投资者已完全消化美国将进行逾九年来首次升息。

美联储预料将在周三公布政策决定。

美国原油上涨2%，此前降至近11年低位。但分析师和交易商也表示，尽管油价反弹，但还不能说已经触底。

分析师稍早担心，油价会持续下跌，因原油供应过剩的局面将持续、美国高收益率市场近期出现波动，有三支信贷基金关闭，将可能促使美联储更加谨慎行事。

在纽约尾盘，美元兑一篮子货币 升0.1%，报97.685，美元兑日圆 持平在121.02日圆。

美元兑瑞郎 稍早跌至七周低位，但在下午交易中反弹，最新上涨0.3%，报0.9860瑞郎。

欧元兑美元 无甚变动，报1.0991美元。

欧元稍早因冒险意愿下降而得益。此前在利差交易中借入欧元，再将之卖出并买入较高收益货币的投资者买回欧元。

美元兑加元 无甚变动，报1.3732加元，此前触及2004年6月来最低的1.3677加元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0990 1.0987 +0.03 -9.15 1.2097

美元/日圆 121.02 120.86 +0.13 +1.12 119.68

欧元/日圆 133.00 132.88 +0.09 -8.13 144.77

美元/瑞郎 0.9847 0.9829 +0.18 -0.95 0.9941

英镑/美元 1.5140 1.5215 -0.49 -2.78 1.5573

美元/加元 1.3733 1.3754 -0.15 +18.20 1.1618

澳元/美元 0.7241 0.7186 +0.77 -11.35 0.8168

欧元/瑞郎 1.0827 1.0809 +0.17 -9.97 1.2026

欧元/英镑 0.7255 0.7217 +0.53 -6.45 0.7755

新西兰元/美元 0.6754 0.6719 +0.52 -13.38 0.7797

美元/挪威克朗 8.6500 8.6812 -0.36 +15.77 7.4720

欧元/挪威克朗 9.5090 9.5405 -0.33 +5.20 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4805 8.4963 -0.19 +8.79 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3200 9.3362 -0.17 -1.57 9.4688