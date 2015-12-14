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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 06:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月14日

中国

阿里巴巴 80.57 +0.83 +1.04 2724271

京东 30.84 +0.29 +0.95 7076142

新浪 46.94 +0.80 +1.73 1023786

搜狐 48.88 +1.00 +2.09 204255

网易 177.58 +5.05 +2.93 1006989

百度 193.89 +0.21 +0.11 3226387

台湾

台湾积体电路 22.22 +0.04 +0.18 1637237

联电 1.83 +0.04 +2.23 141037

日月光 5.18 -0.13 -2.45 265977

硅品精密 7.69 +0.54 +7.55 2384138

和信超媒体 0.49 -0.02 -4.39 115866

友达 2.42 +0.02 +0.83 224758

中华电信 29.76 +0.36 +1.22 54146

台湾国际航电 34.80 -0.65 -1.83 2261747

香港

中国移动 56.87 +0.04 +0.07 202122

中国联通 11.72 +0.19 +1.65 188962

中国电信 44.28 +0.61 +1.40 17997

中芯国际 5.04 +0.08 +1.61 6011

电讯盈科 5.75 -0.10 -1.71 3326

(完)

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