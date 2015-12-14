加拿大股市：收跌且触及逾两年低位，因资源股疲弱

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透多伦多12月14日 - 加拿大主要股指周一下跌至逾两年低位，矿业股大跌，能源股走弱；尽管油价自近11年低位反弹。
材料股挫跌略低于5%；能源股下挫1.7%。
这两大资源相关类股合计占大盘权重逾四分之一，今年的表现一直是最糟的，因石油和其他大宗商品挫跌。
ValueTrend Wealth Management投资组合主管暨技术分析师Keith G. Richards表示，市场大环境是大宗商品景气循环在约四年前触顶，如今正迈向低谷。
Goldcorp Inc 下跌7.7%至15.24加元；Barrick Gold Corp 则跌8.9%至9.69加元；钾肥商Potash Corp 下跌3.4%至23.02加元。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 跌94.46点或0.74%至12,695.49点，盘中触及2013年8月以来最低。
十大类股中有七大收跌。(完)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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