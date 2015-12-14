澳新经济指标预测--12月15日-12月22日****

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月14日当周 12月15日(二) 0030 澳洲新车销售 11月 -- -3.6% 0030 澳洲房价指数 第三季 +2.0% +4.7% 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)上半年 -- 盈余1.8 净债务预估 -- 26.3% 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字41.7 2145 新西兰季度经常帐(亿新西兰元) 第三季 赤字49.01 赤字12.2 年度经常帐(亿新西兰元) 截至9月30日 赤字83 赤字83 12月16日(三) 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.3% +2.4% 12月17日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月18日(五) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 12月 -- 14.6% 企业自身活动指数 -- 32.0% 0000 新西兰Westpac消费者信心调查 第四季 -- -- 12月21日当周 12月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月22日(二) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 11月 -- 47.9 出口(亿新西兰元) -- 38.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差9.63 截至11月的一年 -- 逆差32.4(完)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。