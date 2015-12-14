澳新经济指标预测--12月15日-12月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月14日当周 12月15日(二) 0030 澳洲新车销售 11月 -- -3.6% 0030 澳洲房价指数 第三季 +2.0% +4.7% 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)上半年 -- 盈余1.8 净债务预估 -- 26.3% 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字41.7 2145 新西兰季度经常帐(亿新西兰元) 第三季 赤字49.01 赤字12.2 年度经常帐(亿新西兰元) 截至9月30日 赤字83 赤字83 12月16日(三) 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.3% +2.4% 12月17日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月18日(五) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 12月 -- 14.6% 企业自身活动指数 -- 32.0% 0000 新西兰Westpac消费者信心调查 第四季 -- -- 12月21日当周 12月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月22日(二) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 11月 -- 47.9 出口(亿新西兰元) -- 38.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差9.63 截至11月的一年 -- 逆差32.4(完)