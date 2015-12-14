英国央行：需要见到薪资持续增长，才会支持升息--副总裁夏菲克

路透伦敦12月14日 - 英国央行副总裁夏菲克表示，她希望见到薪资持续增长推升通胀后，才会支持升息，但届时利率上调速度可能快于市场预期。

夏菲克表示，决策者仍纠结于英国经济在金融危机过后的表现。她指称，近来获利增长趋平就是最好的例子。

“等到我确信薪资持续增长的速度与通胀重回目标相符时，我才会投票赞成升息，”夏菲克周一在对英国企业董事协会(Institute of Directors)发表演说时称。

她并称，一旦她确信了这点，她会认为利率调升的速度会快于英国央行11月做出最新季度预测时的市场预期。

夏菲克表示，市场收益率曲线趋平“可能是受对全球的担忧情绪打压”。她并称，新兴市场更加急剧地放缓，对市场信心和金融渠道的间接冲击可能很大。

在通胀前景方面，她表示，英镑自2013年初以来升值了18%，已给通胀带来很大的下行压力，未来几年可能会持续造成“一些”影响。