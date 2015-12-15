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市场报道 | 2015年 12月 15日 星期二 08:14 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月15日-12月22日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月14日当周

12月15日(二)

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 +0.2%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.4% +0.2%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.0% +1.9%

每周平均实质所得(较前月) 持平 +0.2%

1330 美国纽约联储制造业指数 12月 负6.00 负10.74

1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -0.5% -1.5%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 63 62

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%

2100 美国整体资本净流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,751

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入174

12月16日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 一周 -- 424.1

抵押贷款再融资指数 -- 1,570.1

1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 115.0 116.1

房屋开工年率(万户) 113.5 106.0

1415 美国工业生产(较前月) 11月 -0.1% -0.2%

产能利用率 77.4% 77.5%

制造业产出(较前月) +0.1% +0.4%

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.6 52.8

1900 美联储公布利率决议 -- 0.375% 0-0.25%

12月17日(四)

1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字1,180 赤字1,097

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月12日当周 27.5 28.2

四周均值(万人) -- 27.075

续请失业金人数(万人) 12月5日当周 222 224.3

1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 正1.5 正1.9

1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.1% +0.6%

12月18日(五)

1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.5% +1.0%

央行核心CPI(较前月) 持平 +0.3%

(较上年同期) +2.3% +2.1%

1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 10月 +0.1% -0.1%

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 55.9

服务业PMI 56.0 56.1

1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 12月 -- 正3

综合指数 -- 正1

12月21日当周

12月21日(一)

1330 美国全国活动指数 11月 -- 负0.04

12月22日(二)

1330 美国企业获利 第三季修正值 +1.3% -1.6%

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +2.1% +2.1%

最终销售 +3.0% +2.7%

消费者支出 -- +3.0%

GDP平减指数 +1.3% +1.3%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%

1400 美国房屋价格(较前月) 10月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +6.1%

房屋销售指数 -- 226.5

1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 539 536

成屋销售(较前月) +1.6% -3.4%

1500 美国里奇蒙联储综合指数 12月 -- -3

服务业指数 -- -1(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 徐文焰)

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