日韩经济指标预测--12月15日-12月22日****

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月14日当周 12月15日(二) -- 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差104 出口 -- -4.7% 进口 -- -17.6% 2300 韩国失业率 11月 -- 3.4% 12月16日(三) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 52.6 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超731 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,046 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差4,462 顺差1,115 出口(较上年同期) -1.5% -2.1% 进口(较上年同期) -8.3% -13.4% 12月17日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- -4.5% (较上月) -- -0.6% 12月18日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月21日当周 12月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月22日(一) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。