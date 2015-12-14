重发-企业并购：台湾日月光出价每股55台币收购矽品股权，力抗清华紫光

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
(重发以修改电头日期)
路透台北12月14日 - 台湾半导体封测大厂日月光 周一表示，将增持竞争对手矽品 股票，使其成为全资子公司，藉以力抗中国清华紫光集团收购矽品计画。
日月光董事会已通过此计画，此前矽品周五表示，清华紫光将以每股55台币(1.67美元)买下矽品股权。
日月光声明稿称，提议将以现金为对价进行股份转换收购矽品公司100%股权，交易价格为每股普通股现金新台币55元。
日月光表示，“矽品公司必须依相关契约约定或法令规定终止或撤销中国紫光参股案”，并请矽品在12月21日前就日月光提案做出回覆。
日月光近月在公开市场收购矽品股票，持股比重已达四分之一，但矽品认定日月光此举为敌意收购，并试图寻找鸿海 等其他投资者入股，但并未成功。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。