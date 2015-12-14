《中国报摘》--中国证券报12月15日

* 头版头条:

--中共中央政治局周一召开会议，会议决定明年实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，保持经济运行在合理区间。

* 其他:

--社保基金理事会近日与四家委托投资管理人签署《投资管理合同》，包括境外被动策略两家管理人领航投资、东方汇理，境外配售策略两家管理人大成基金及其香港子公司大成国际、汇添富基金及其香港子公司汇添富香港。

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵建议，中国应该建立双层金融监管体制，既有中央的监管体制，也有地方的监管体制。地方监管的金融活动不能够吸收公众存款，只能做与金融有关的一些服务性业务，或是单项的金融业务，比如小贷公司等。

--全国中小企业股份转让系统综合事务部总监贾忠磊表示，新三板挂牌准入标准将进一步细化，将制定分行业的审查指引；同时推出挂牌公司发行公司债券，推出开展挂牌股票质押回购和线下业务试点，进一步完善优先股体系，以进一步提升市场融资功能。

--上海银行董事长金煜透露，目前上海银行IPO进展顺利，相关材料已经提交证监会，目前处于“已反馈”阶段，希望明年能成功上市。