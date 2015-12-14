《中国报摘》--中国证券报12月15日

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
* 头版头条:
--中共中央政治局周一召开会议，会议决定明年实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，保持经济运行在合理区间。
* 其他:
--社保基金理事会近日与四家委托投资管理人签署《投资管理合同》，包括境外被动策略两家管理人领航投资、东方汇理，境外配售策略两家管理人大成基金及其香港子公司大成国际、汇添富基金及其香港子公司汇添富香港。
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵建议，中国应该建立双层金融监管体制，既有中央的监管体制，也有地方的监管体制。地方监管的金融活动不能够吸收公众存款，只能做与金融有关的一些服务性业务，或是单项的金融业务，比如小贷公司等。
--全国中小企业股份转让系统综合事务部总监贾忠磊表示，新三板挂牌准入标准将进一步细化，将制定分行业的审查指引；同时推出挂牌公司发行公司债券，推出开展挂牌股票质押回购和线下业务试点，进一步完善优先股体系，以进一步提升市场融资功能。
--上海银行董事长金煜透露，目前上海银行IPO进展顺利，相关材料已经提交证监会，目前处于“已反馈”阶段，希望明年能成功上市。
--北京银行 拟非公开发行不超过130亿元人民币的优先股。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。