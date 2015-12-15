全球金融：欧洲复兴开发银行接受中国入股申请

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透伦敦12月14日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周一发出声明指出，该行已经接受中国成为其股东。
EBRD理事会通过此一提案符合预期，给予中国象征性的0.1%股权，并为中国在拓展全球影响力上开出一条新路；此前中国采取种种措施，努力提升与欧洲及亚洲的贸易连结。
EBRD也是中国在参与国际组织上再下一城，并将EBRD股东国家数目扩增至65个。
EBRD的一份声明引述总裁查卡巴提(Suma Chakrabarti)说法指出，“中国加入EBRD，显然将为中国各团体参与EBRD服务地区的永续投资开启进一步契机。”
中国取得新会籍后预料将只提供资金，而不是接受资金。不过中国仍可望通过EBRD在多个国家的开发项目中间接受惠，例如在哈萨克，中国“一带一路”计划就与EBRD的项目有重叠。
EBRD也表示，希望能与由北京带头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)携手合作。(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选