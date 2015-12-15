金砖国家：12月14日股汇市收盘纵览

路透12月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月14日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.3%，至771.22点。

中国股市：沪综指收升2.5%创逾一个月最大单日涨幅，数据优于预期利好蓝筹股

中国汇市：人民币连七日收跌创近四年半新低，汇率指数发布加剧贬值预期

香港股市：恒生指数连跌八天,创逾两个月最低收位

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巴西股市：收盘下跌，此前民众周日要求总统罗塞夫(Dilma Rousseff)下台的示威游行，参加人数少于先前的抗议活动规模。指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.14%，至44,747.314点。

巴西汇市：雷亚尔收盘走贬，同样受周日要求总统罗塞夫下台的示威游行参加人数少于先前规模影响。雷亚尔兑美元 收跌0.3%，报3.8841/62，上日收盘报3.8721/38。

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南非股市：开高走低，在上周出现抛售后，新上任的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)试图平息市场波动。指标Top-40指数 收低0.33%至43,415.47点，大盘综合指数 微涨0.03%至48,081.71点。

南非汇市：兰特兑美元劲扬逾5%，之前南非总统任命第三任财长

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印度股市：收涨，盘中曾触及逾三个月低位，因民营银行股从近期跌势中反弹，但在美联储本周稍晚会议前交投淡静。指标BSE指数 收高0.42%至25,150.35点，NSE指数 收高0.52%至7,650.05点。

印度汇市：卢比兑美元 跌至逾两年新低67.09/67.10，上日收在66.88/66.89，受美联储本周或即将升息、全球油价下跌以及人民币续贬等因素影响。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低2.07%至761.080点，MSCI明晟俄罗斯指数 收低1.41%至404.56点。