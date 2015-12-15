中国基金：社保基金增加领航投资和东方汇理等四家管理人，指向境外投资

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透上海12月15日 - 中国全国社保基金理事会日前发布公告，与领航投资、东方汇理，大成基金及其香港子公司大成国际、汇添富基金及其香港子公司汇添富香港四家公司签署投资管理合同，其中前两家专注境外被动策略，后两家为境外配售策略。
社保基金官网显示，截至今年4月21日，社保基金的境内委托管理人包括南方基金、博时基金等19家机构；而境外委托投资管理人数据最后更新时间还是2009年4月21日，包括AEW资本管理公司等30余家机构。
社保基金此前发布的年报显示，2014年共计实现投资收益率为11.69%。该基金自2000年成立以来的年均投资收益率为8.38%，累计投资收益额5,611.95亿元。而去年权益投资收益额1,424.60亿元，收益率高出其年均投资收益率3.31个百分点。(完)
参看详情，可点选全国社会保障基金理事会网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选