中国基金：社保基金增加领航投资和东方汇理等四家管理人，指向境外投资

路透上海12月15日 - 中国全国社保基金理事会日前发布公告，与领航投资、东方汇理，大成基金及其香港子公司大成国际、汇添富基金及其香港子公司汇添富香港四家公司签署投资管理合同，其中前两家专注境外被动策略，后两家为境外配售策略。

社保基金官网显示，截至今年4月21日，社保基金的境内委托管理人包括南方基金、博时基金等19家机构；而境外委托投资管理人数据最后更新时间还是2009年4月21日，包括AEW资本管理公司等30余家机构。

社保基金此前发布的年报显示，2014年共计实现投资收益率为11.69%。该基金自2000年成立以来的年均投资收益率为8.38%，累计投资收益额5,611.95亿元。而去年权益投资收益额1,424.60亿元，收益率高出其年均投资收益率3.31个百分点。(完)