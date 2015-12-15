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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 08:16 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月15日

路透香港12月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美
元=7.7497港元 )
    
    美国股市周一挽回盘初跌势收涨，得益于油价上升,道琼工业指数 涨103.29点，或0.6%，收
报17,368.5点；投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍晚可能采取的加息举措。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       100.750    1.43      36970             7.808      -0.16
 中国铝业                       7.260    2.69      45337             2.251       1.83
 中国移动                      56.870    0.07     202122            88.145       0.34
 中国人寿                      15.940    3.37     243481            24.706      -0.58
 中石油                        64.680    1.22      49204             5.013      -0.15
 中石化                        55.910    0.32      47412             4.333      -0.39
 汇丰控股                      37.910    0.11    3843369            58.758      -1.16
 中电信                        44.280    1.40      17997             3.432      -0.25
 中国联通                      11.720    1.65     188962             9.083      -0.84
 兖州煤业                       4.310    1.65      12723             3.340      -1.18
 华能国际                      33.030    0.82      37852             6.399      -0.01
 南方航空                      33.610    3.03       9876             5.209      -0.58
 东方航空                      26.510    6.77       6124             4.109      -0.75
 中芯国际                       5.040    1.61       6011             0.781      -2.35
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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