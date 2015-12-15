《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月15日

路透香港12月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.7497港元 ) 美国股市周一挽回盘初跌势收涨，得益于油价上升,道琼工业指数 涨103.29点，或0.6%，收 报17,368.5点；投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍晚可能采取的加息举措。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 100.750 1.43 36970 7.808 -0.16 中国铝业 7.260 2.69 45337 2.251 1.83 中国移动 56.870 0.07 202122 88.145 0.34 中国人寿 15.940 3.37 243481 24.706 -0.58 中石油 64.680 1.22 49204 5.013 -0.15 中石化 55.910 0.32 47412 4.333 -0.39 汇丰控股 37.910 0.11 3843369 58.758 -1.16 中电信 44.280 1.40 17997 3.432 -0.25 中国联通 11.720 1.65 188962 9.083 -0.84 兖州煤业 4.310 1.65 12723 3.340 -1.18 华能国际 33.030 0.82 37852 6.399 -0.01 南方航空 33.610 3.03 9876 5.209 -0.58 东方航空 26.510 6.77 6124 4.109 -0.75 中芯国际 5.040 1.61 6011 0.781 -2.35 （完） (整理 梁慧仪)