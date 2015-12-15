中国证券：新三板准入标准将再细化，拟明年5月实施市场分层--报载

路透上海12月15日 - 中国证券报周二报导称，全国中小企业股份转让系统综合事务部总监贾忠磊表示，新三板挂牌准入标准将进一步细化，将制定分行业的审查指引；新三板明年还将制定挂牌公司分层管理的业务细则，完成技术支持准备，初步计划在明年5月份正式实施市场分层。

报导并援引贾忠磊称，新三板还将推出挂牌公司发行公司债券，推出开展挂牌股票质押回购和线下业务试点，进一步完善优先股体系，以进一步提升市场融资功能；此外，明年要以实施市场分层为切入点，夯实新三板市场独立发展的基础，还要要巩固和完善小额快速多元的投融资机制，进一步提升市场融资功能。

他指出，目前新三板已经初步构建起一个适应广大中小微企业特点和需求、具有包容和高效特点的一整套全新的制度体系。

* 挂牌准入方面，坚持以信息系统为中心，不设财务指标门槛和业态的设置；

* 融资方面，建立了一种小额、快速、融合、多元的融资机制，把融资的自主权交还给企业和相关投资者；

* 交易方面，实行多元化的交易制度，包括有协议转让、竞价转让制度；

* 投资者方面，新三板坚持设立一个比较高的投资者门槛，着力打造一个以机构投资者为主体的市场。

贾忠磊并称，日前中国证监会正式发布《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》，重申了新三板独立市场地位，对改革完善新三板制度做出一系列重要的安排，为新三板在未来一段时间的发展指明了方向。

他认为，意见里有非常多的创新点和亮点，包括要实施市场分层；进一步提升市场的功能；进一步完善股权交易制度以及进一步通畅多层次资本市场的联系，要求研究推出新三板向创业板转板试点；此外还包括市场监管和投资者保护。