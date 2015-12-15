《中国报摘》--其他报纸重要消息12月15日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
**上海证券报**
--保监会正在针对人身险公司开展一次临时性压力测试。与此同时，一场满期给付与退保风险的行业摸底排查亦在同步推进中。
--丝路基金与哈萨克斯坦出口投资署签署框架协议，由丝路基金出资20亿美元，建立中哈产能合作专项基金。
**证券时报**
--十二届全国人大常委会第十八次会议下周一至周日（21-27日）召开，将审议授权国务院在注册制改革中调整适用证券法有关规定等多项议案。
--知情人士透露，中信证券 撤回225亿元人民币公司债发行申请，主要是因为目前市场总体融资类业务规模有所收缩，目前公司“不差钱”。
**21世纪经济报道**
--招商证券 全资子公司招商致远资本及其子公司的合伙公司招为合伙企业，拟认购20亿元招商局蛇口控股非公开发行的股票。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选