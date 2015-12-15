《香港报摘》--经济日报12月15日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 要闻版头条：
--美国联储局加息在即，本港四大地产代理齐看淡后市，一致料明年楼价将全綫下跌，整体住宅楼价将挫一成。
* 其他：
--今年财政部的零售国债息达3.45厘新高，在人民币贬值造成的不利气氛下，普遍银行认购人数，仍按年升三成或以上，中银香港 预计，今年国债有望足额认购。
--RBC环球资产管理指，过去两个月联储局官员已就加息替市场做好心理准备，而且人民币大幅贬值的可能性不大，故不相信加息会加剧亚洲资金外流。
--亚洲电视股权易手有新进展，协盛协丰 宣布，将透过发新股份及可换股债券集资约3亿港元，并全数借给司荣彬旗下全资公司中国文化传媒。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选