《香港报摘》--经济日报12月15日

* 要闻版头条：

--美国联储局加息在即，本港四大地产代理齐看淡后市，一致料明年楼价将全綫下跌，整体住宅楼价将挫一成。

* 其他：

--今年财政部的零售国债息达3.45厘新高，在人民币贬值造成的不利气氛下，普遍银行认购人数，仍按年升三成或以上，中银香港 预计，今年国债有望足额认购。

--RBC环球资产管理指，过去两个月联储局官员已就加息替市场做好心理准备，而且人民币大幅贬值的可能性不大，故不相信加息会加剧亚洲资金外流。

--亚洲电视股权易手有新进展，协盛协丰 宣布，将透过发新股份及可换股债券集资约3亿港元，并全数借给司荣彬旗下全资公司中国文化传媒。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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