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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 08:49 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月15日-12月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月15日(二)

雅加达--世界银行发布印尼经济前景季度展望报告(0230)。

华沙--波兰央行举行货币政策会议(不宣布利率决定)。

布达佩斯--匈牙利央行举行月度议息会议(1300)。

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。

12月16日(三)

布拉格--捷克央行召开货币政策会议(1200)。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

12月17日(四)

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1900)。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。

12月18日(五)

暂无重要经济事件预告。

12月21日(一)

圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告(1400)。

12月22日(二)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 杜明霞)

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