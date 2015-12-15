《新兴市场重要经济事件预告》--12月15日-12月22日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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12月15日(二)
雅加达--世界银行发布印尼经济前景季度展望报告(0230)。
华沙--波兰央行举行货币政策会议(不宣布利率决定)。
布达佩斯--匈牙利央行举行月度议息会议(1300)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
12月16日(三)
布拉格--捷克央行召开货币政策会议(1200)。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。
12月17日(四)
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1900)。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。
12月18日(五)
暂无重要经济事件预告。
12月21日(一)
圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告(1400)。
12月22日(二)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选