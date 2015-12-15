《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月15日

*工商时报：

--金管会近期将定案TRF(目前可赎回远期契约)的管理办法，但其中不少新制让企业和银行怨声四起，金融业者指出，金管会管太严的结果，形同掐死相关商品，像先前的连动债就是一例，而台湾市场如果商品愈来愈少，结果就是逼企业钱进海外，长期对金融业和企业都不是好事。

--民进党拟在明年总预算提出主决议，要求半导体IC设计不得开放陆资参股，经济部官员昨日表示，民意对陆资来台投资半导体态度转趋负面，经济部近期政策评估恐须放缓，明年新任总统就任前开放一事可能生变。

--金管会已积极研议修订〞大陆地区投资人来台从事证券投资及期货交易管理办法〞，将放宽大陆民众来台投资，投资范围以投信基金及ETF等商品为主，且会设定每支基金总额度上限或个人投资上限，正与央行洽商额度中。

*经济日报：

--民进党智库执行长林全昨日表示，紫光负责人对并购案的发言逾越企业应有角色，不恰当发言后再谈并购，气氛不对；此外，从此案可看到政府与企业间信任并不存在，加上新国会尚未产生，经济部应暂缓审查。

--选举竞选活动即将正式开跑，陆客团来台申请与到访人数开始减少，交通部观光局依目前申请来台旅游证件数量及旅行社预报来台旅客数推估，从16日起约会较平时来台旅客量减少近七成。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。