版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 08:39 BJT

《中国重要政经日程》--12月15日

==========================今日重要政经日程==========================

12/15（周二）

上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富介绍“十三五”脱贫攻坚工作有关情况，并答记者问。

=========================近期重要政经日程==========================

12月16日（周三）

*--中国社会科学院定于14：00在北京湖南大厦湖南B厅召开“2016年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会

*--国台办新闻发布会

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行，中国国家主席习近平将出席并发表讲话。

*12月20日（周日）

--2015中国对冲基金年会在上海召开

*12月30日（周三）

---第十六届学习型中国-世纪成功论坛在北京举行

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐