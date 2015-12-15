企业并购：Newell Rubbermaid出价逾150亿美元收购Jarden Corp

路透12月14日 - Newell Rubbermaid Inc 同意以超过150亿美元收购Jarden Corp ，此举将使该公司在与沃尔玛 等零售业者谈判时拥有更多议价能力；Newell Rubbermaid是食品容器的知名品牌，而Jarden则是Sunbeam及Coleman products等品牌产品制造商。

这起交易是在周一宣布。目前零售业者压低供货价格的压力与日俱增，因面临来自亚马逊 等线上零售业者的竞争压力。

路透10月时报导，沃尔玛要求供应商调降供货价。

研究公司Conlumino执行长Neil Saunders向路透表示，这项交易基本目的是在于加速成长，但也将使Newell更易于力抗降价要求。

以10月30日止Jarden在外流通股是2.2035亿股计算，交易总值为132.2亿美元。

然而Newell Rubbermaid表示，若以完全稀释股权计算，这起收购总价为154亿美元。

合并后的公司名称将叫做Newell Brands，年营收可达160亿美元。

Jarden股东每股可取得21美元现金以及0.862股的Newell股票，相当于每股收购价为60美元，这与Jarden的12月4日收盘价相较溢价24%；7日时有报导指出该公司正与Newell洽谈合并。

Jarden股价收盘上涨2.7%至54.09美元，远低于收购价；Newell Rubbermaid股价重挫6.9%至42.15美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)