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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 08:46 BJT

《台湾重要政经日程》--12月15日

=====================今日重要政经消息==============================
    12/15(二)
    --09:00 立法院院会。
    --09:00  KPMG〞2015社会企业高峰论坛〞。
    --11:30 安联投信2016投资展望记者会。
    --12:30 央行标售两年期存单，金额300亿台币。 
    --13:30 北威冬季论坛。
    --16:20 中央银行公布11月银行办理人民币业务概况。
    --16:30 金管会例行记者会。
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    12/17(四)
    --09:00 2016经济投资展望论坛。
    --台湾央行召开第四季理监事会议。
   
    12/21(一)
    --16:00 台湾公布11月外销订单。
    
    12/22(二)
    --08:30  主计总处公布11月季调失业率，上月为3.79%。
    
    12/23(三)
    --16:00   经济部公布11月工业生产指数，上月是年跌6.15%。
    
    12/24(四)
    --1620  台湾央行公布11月M2年增率，上月的年增6.58%。
            
    12/28(一)  
    --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。        
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    2016年      
          
    1/1(五)
    --元旦金融市场休市一日。
    
    1/5(二)
    --16:20  台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。
    
    1/8(五)
    --08:30  台湾主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。
    --16:00  台湾财政部公布12月出口金额年变动率，上月年跌-16.9%。  
    
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。   
  
    1/30(六)
    --弹性放假，金融市场开市一日。
    
    2/8(一)-2/12(五)
    --农历春节假期，金融市场休市。    
    
    2/23(二)
    --16:20  台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。
    
    2/29(一)
    --二二八纪念日，金融市场休市一日。
    
    4/4(一)-4/5(二)
    --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。
    
    6/4(六)
    --弹性放假补上班日，金融市场开市。
    
    6/9(四)-6/10(五)
    --端午节及弹性放假，金融市场休市。
    
    9/10(六)
    --弹性放假补上班日，金融市场开市。  
 
     9/15(四)-9/16(五)
    --端午节及弹性放假，金融市场休市。
    
     10/10(一)
    --国庆公众假期，金融市场休市。    
               
    注：*代表新增。(完) 

 (记者 高洁如; 审校  黄凯)

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