《香港报摘》--信报12月15日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 要闻版头条：
--美国九年以来首度加息日期逼近，资金纷纷避险，上周五美股大跌近2%，拖累恒指周一收跌154点（0.72%），连跌八个交易日，为去年9月以来首见，累挫1,170点，见两个月以来新低。
* 其他：
--生产抗流感病毒药品为主的内地药企东阳光药 ，今天至周五公开招股，招股价每股13.7至18.5港元，共发行9,013.2万股，集资总额约12.34亿至16.67亿港元，预计12月29日挂牌。
--财经事务及库务局局长陈家强表示，中港基金互认方面进展良好，预期很快将宣布首只在基金互认下推出的基金。业界普遍预期，年底前会有首批基金获批。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选