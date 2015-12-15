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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 08:44 BJT

《香港报摘》--信报12月15日

* 要闻版头条：

--美国九年以来首度加息日期逼近，资金纷纷避险，上周五美股大跌近2%，拖累恒指周一收跌154点（0.72%），连跌八个交易日，为去年9月以来首见，累挫1,170点，见两个月以来新低。

* 其他：

--生产抗流感病毒药品为主的内地药企东阳光药 ，今天至周五公开招股，招股价每股13.7至18.5港元，共发行9,013.2万股，集资总额约12.34亿至16.67亿港元，预计12月29日挂牌。

--财经事务及库务局局长陈家强表示，中港基金互认方面进展良好，预期很快将宣布首只在基金互认下推出的基金。业界普遍预期，年底前会有首批基金获批。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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