《全球汇市》美元兑日圆和欧元持稳，因油市和股市跌势暂歇

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1001 1.0990 0.10 -9.06 1.2097
美元/日圆 121.04 121.02 0.02 1.32 119.68
欧元/日圆 133.16 133.00 0.12 -8.30 144.78
美元/瑞郎 0.9845 0.9847 -0.02 -0.97 0.9941
英镑/美元 1.5157 1.5140 0.11 -2.67 1.5573
美元/加元 1.3721 1.3733 -0.09 18.10 1.1618
澳元/美元 0.7248 0.7241 0.10 -11.26 0.8168
新西兰元/美元 0.6779 0.6754 0.37 -13.06 0.7797
澳元/日圆 87.730 87.670 0.07 -10.23 97.750
新西兰元/日圆 82.050 81.740 0.38 -12.25 93.310
英镑/日圆 183.46 183.22 0.13 -1.28 186.38
澳元/新西兰元 1.0687 1.0710 -0.21 2.08 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 许娜/张明钧/王颖；审校 李爽/王丽鑫/戴素萍/龚芳)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选