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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 09:04 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和欧元持稳，因油市和股市跌势暂歇

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1001 1.0990 0.10 -9.06 1.2097

美元/日圆 121.04 121.02 0.02 1.32 119.68

欧元/日圆 133.16 133.00 0.12 -8.30 144.78

美元/瑞郎 0.9845 0.9847 -0.02 -0.97 0.9941

英镑/美元 1.5157 1.5140 0.11 -2.67 1.5573

美元/加元 1.3721 1.3733 -0.09 18.10 1.1618

澳元/美元 0.7248 0.7241 0.10 -11.26 0.8168

新西兰元/美元 0.6779 0.6754 0.37 -13.06 0.7797

澳元/日圆 87.730 87.670 0.07 -10.23 97.750

新西兰元/日圆 82.050 81.740 0.38 -12.25 93.310

英镑/日圆 183.46 183.22 0.13 -1.28 186.38

澳元/新西兰元 1.0687 1.0710 -0.21 2.08 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/张明钧/王颖；审校 李爽/王丽鑫/戴素萍/龚芳)

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