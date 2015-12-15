国际油市：美国原油恢复跌势，供应过剩担忧重燃

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
看空气氛仍然浓厚，因石油输出国组织(OPEC)在12月初开会时放弃设定产量上限，且伊朗供应可能在西方制裁解除之后增加。
交易员表示，年底油价走低是受结构性供应过多和季节性价格疲软的共同影响。
“市况非常疲弱，而且天气非常温暖，降低了取暖油需求，”Strong Petroleum旗下原油总监Oystein Berentsen说。
法国巴黎银行表示，美国、加拿大及欧洲过去两周的天气都比正常水平暖和，“整体来说，未来两周内，(包括韩国和日本)在内的所有地区，天气都将比往年这个时候暖和，特别是美国、加拿大和欧洲。”(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/李婷仪 审校 徐文焰/许娜)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://reut.rs/2jv0IVk
“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。