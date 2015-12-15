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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 09:06 BJT

国际油市：美国原油恢复跌势，供应过剩担忧重燃

看空气氛仍然浓厚，因石油输出国组织(OPEC)在12月初开会时放弃设定产量上限，且伊朗供应可能在西方制裁解除之后增加。

交易员表示，年底油价走低是受结构性供应过多和季节性价格疲软的共同影响。

“市况非常疲弱，而且天气非常温暖，降低了取暖油需求，”Strong Petroleum旗下原油总监Oystein Berentsen说。

法国巴黎银行表示，美国、加拿大及欧洲过去两周的天气都比正常水平暖和，“整体来说，未来两周内，(包括韩国和日本)在内的所有地区，天气都将比往年这个时候暖和，特别是美国、加拿大和欧洲。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/李婷仪 审校 徐文焰/许娜)

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