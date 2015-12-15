中国经济：明年结构性改革任务十分繁重，要坚持稳中求进--习近平

路透北京12月15日 - 中国国家主席习近平称，今年主要目标任务的完成，使“十二五”（2011-2015年）规划胜利收官。明年经济社会发展特别是结构性改革任务十分繁重，战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度，战术上要抓住关键点。

人民日报援引他在党外人士座谈会上称，“十二五”规划目标的实现，使中国经济实力、科技实力、国防实力、国际影响力迈上一个新台阶。

他强调，明年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，做好经济工作十分重要。要适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进总基调，推动社会生产力水平整体跃升。

报导称，中共中央12月10日在中南海召开党外人士座谈会，就今年经济形势和明年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话。