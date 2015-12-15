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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 08:57 BJT

《汇市简讯》澳洲央行会议记录公布后，澳元/美元小涨

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* 澳洲央行会议记录公布后，澳元/美元由0.7240重新站回0.7250上方

* 澳洲央行会议记录并无意外内容，与声明同样乐观

* 澳元/美元测试0.7255附近的盘中高点

* 第三季房价数据较上季增长2.0%，符合预期

* 澳元/美元阻力位于10日移动均线切入位0.7267处，及昨天高点0.7270(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 许娜)

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