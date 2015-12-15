《交易视点》总体环境不佳，预料台债殖利率可长期维持低档--凯基证券

路透台北12月15日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，时序接近年底交易商持盈保泰的心态浓厚，市场交易清淡且追价的意愿保守，短线观望周四央行理监事会议结果。在总体环境不佳之下，预期利率仍将长时间维持在低档水准，因上行风险有限操作建议利率可逢高买进。预估五年券104/13期 交易区间0.70%-0.80%，十年券104/12期 交易区间1.10%-1.20%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)