中国个股：兴业证券旗下兴证国际拟在港上市，新发股份占扩大后股本25%

路透上海12月15日 - 中国中型券商--兴业证券 周二公告称，公司旗下兴证国际金融集团有限公司拟在境外发行股份并在香港联交所上市交易。在行使超额配售权前，兴证国际本次发行股数拟为发行后总股本的25%。

公告显示，兴证国际拟发行股票面值为0.1港元／股，发行对象包括香港公众投资者、符合投资资格的境外机构投资者及其他投资者。本次发行新股的规模是基于香港联交所关于最低流通比例的规定和兴证国际未来发展的资金需求。

兴证国际本次境外公开发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于增加兴证国际资本金、补充营运资金，扩大业务规模，提升兴证国际的市场竞争力和抗风险能力。

在兴证国际上市前，还需进行一系列准备工作，包括在开曼成立两家子公司搭建上市架构；将目前公司海外业务实体兴证金控将全部业务注入兴证国际，后者成为未来上市的主体以及公司在香港和其他海外地区的业务经营主体。

另外，兴证国际拟在完成架构重组后、在上市前以私募形式，通过实施员工持股计划及引入第三方投资者方式对兴证国际进行增资扩股。实施员工持股计划的持股比例将不超过兴证国际上市前总股本的10%，引入其他外部股东的持股比例将不超过兴证国际上市前总股本的22%。

兴证金控2014年实现净利1,877.13万港元，去年底净资产为4.28亿港元。兴证国际重组及后续增资完成后，公司预计相应的备考净资产因股东增资而增加至29.4亿港元左右。

兴业证券11月初曾公告称，拟分拆其在香港的海外业务运营实体在香港联交所创业板上市，促进公司海外业务，推进公司国际化战略,未透露具体分拆上市细节。

兴业证券周一收报12.41元，过去一个月累计下跌3.12%%。（完）

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