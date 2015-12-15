更新版 1-日本数据：企业通胀预期下降，令日本央行刺激政策效果笼罩疑云

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
但日本央行12月短观调查报告显示，日本企业预估未来一年消费者物价平均将上涨1.0%，低于三个月前预估的1.2%。
短观调查显示，企业也预估，未来三年消费通胀将触及1.3%，低于9月调查的1.4%；对未来五年的预估也由9月调查的1.5%下降至1.4%。
日本央行总裁黑田东彦声称其刺激计划，也就是量化质化宽松(QQE)推升了通胀预期，但调查结果让此一说法产生疑虑。
日本央行在2014年3月起的短观调查中，开始对企业物价预估进行调查，藉此收集更多通胀预期的信息，而通胀预估对其刺激计划至关重要。(完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 徐文焰/杜明霞)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选