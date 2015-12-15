更新版 1-日本数据：企业通胀预期下降，令日本央行刺激政策效果笼罩疑云

但日本央行12月短观调查报告显示，日本企业预估未来一年消费者物价平均将上涨1.0%，低于三个月前预估的1.2%。

短观调查显示，企业也预估，未来三年消费通胀将触及1.3%，低于9月调查的1.4%；对未来五年的预估也由9月调查的1.5%下降至1.4%。

日本央行总裁黑田东彦声称其刺激计划，也就是量化质化宽松(QQE)推升了通胀预期，但调查结果让此一说法产生疑虑。