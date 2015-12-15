长江期货：中国期指主力多方减仓更积极

以下内容节选自12月15日的《期货日报》：

周一，沪深300股指期货放量大涨，IF1512收盘转向升水0.48点，中止了IF上市至今最长的主力合约连续41个交易日收盘贴水纪录。虽然市场情绪短期有所升温，但从期指投资者的动向观察，主力多方有逢高减持迹象。因此笔者认为，市场可能仍将维持振荡格局。

数据显示，前20名席位在IF1512合约上共持买单19235手、卖单19729手。主力净持仓量再度转空，净空494手。主力持仓再度转向净空主要由于在主力合约IF1512上多方减持较空方更积极。多空在IF1512上减持的重要原因之一在于进入交割周，投资者提前移仓。虽然中金所尚未公布IF1601主力席位持仓数据情况，但由于周一沪深300股指期货四份合约合计仍未减仓350手，因此可以认为市场在移仓中依然进行了减持。(完)

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