中国经济：全国人大常委会下周召开，审议调整证券法注册制等议案

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透北京12月15日 - 中国全国人大网公布，十二届全国人大常委会第十八次会议下周（21日-27日）在北京举行，继续审议反恐怖主义法草案，并提请审议关于授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用证券法有关规定的决定草案的议案等。
十二届全国人大常委会委员长会议建议，十二届全国人大常委会第十八次会议还将审议反家庭暴力法草案、教育法律一揽子修正案草案、慈善法草案，并提请审议人口与计划生育法修正案草案的议案，授权国务院继续在广东省暂时调整部分法律规定的行政审批的决定草案的议案等。 委员长会议建议的议程还有：关于深化医药卫生体制改革工作进展情况的报告，关于规范地方政府债务管理工作情况的报告，关于2014年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选