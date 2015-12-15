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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--12月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值
    
    12月16日(三)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)       12月初值          --        52.6
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     12月初值         50.5       50.6
                   服务业PMI                                   　 50.8       51.0
                   综合PMI                                         --        51.0
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     12月初值         　53       52.9
                   服务业PMI                                      55.5       55.6
                   综合PMI                                         --        55.2
    0858 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)   12月初值         52.8       52.8
                   服务业PMI                                      54.1       54.2
                   综合PMI                                        54.2       54.2    
    0930 英国请领失业金人数(千人)                    11月   　增加1.5    增加3.3
             按ILO标准计算的失业率             截至10月的三个月  5.3%        5.3%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.5%       +3.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.3%       +2.5% 
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                       12月          --         0.0
    1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)          10月      顺差215    顺差205
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   11月终值       -0.2%      +0.1%
                                       (较上年同期)              +0.1%      +0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                        -0.2%      +0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.9%      +1.0%
    1200 美国抵押贷款市场指数                        一周          --       424.1
             抵押贷款再融资指数                                    --     1,570.1
    1330 美国建筑许可年率(万户)                      11月        115.0      116.1
             房屋开工年率(万户)                                  113.5      106.0
    1415 美国工业生产(较前月)                        11月        -0.1%      -0.2%
             产能利用率                                          77.4%      77.5%
             制造业产出(较前月)                                  +0.1%      +0.4%
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     12月初值         52.6       52.8
    1900 美联储公布利率决议                             --      0.375%    0-0.25%
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季        +0.8%      +0.4% 
                                (较上年同期)                     +2.3%      +2.4%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周          --     买超731
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --   买超1,046
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                        11月    逆差4,462  顺差1,115
             出口(较上年同期)                                    -1.5%      -2.1%
             进口(较上年同期)                                    -8.3%     -13.4%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
        
    12月15日(二)
    0030 澳洲新车销售                                11月        +1.0%       -- 
    0030 澳洲房价指数                              第三季        +2.0%     +2.0%
    0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)
                                                   上半年         4.01       -- 
               净债务预估                                        26.9%       -- 
               现金预算收支(亿新西兰元)                      赤字53.98       -- 
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 11月        +0.4%       -- 
                            (较上年同期)                         -5.5%       -- 
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             11月         持平      -0.1%
                                (较上年同期)                     +0.1%      +0.1%
             核心CPI(较前月)                                      持平       持平
                    (较上年同期)                                 +1.2%      +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.1%      -0.1%
                              (较上年同期)                       +1.1%      +0.9%
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)             +0.1%        -- 
                                            (较上年同期)         +1.1%        -- 
    0930 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月)       11月        -1.6%      -1.1%
                                      (较上年同期)              -13.1%     -12.4%
                              产出物价(较前月)                   -0.2%      -0.1%
                                      (较上年同期)               -1.5%      -1.3%
                              核心产出(较前月)                   -0.2%       持平
                                      (较上年同期)               -0.1%      +0.1%
    1000 德国ZEW经济景气判断指数                     12月       正16.1     正15.0
                现况指数                                        正55.0     正54.2
    1000 欧元区就业人口(较前季)                    第三季        +0.3%        -- 
                       (较上年同期)                              +1.1%        -- 
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月  11月         持平       持平
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                       +0.5%      +0.4%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                         +0.2%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                   +2.0%      +2.0%
             每周平均实质所得(较前月)                            -0.2%       持平
    1330 美国纽约联储制造业指数                      12月       负4.59     负6.00
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                    10月        -1.1%      -0.5%
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        12月           61         63
    1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                 11月        +0.2%        -- 
    2100 美国整体资本净流动(亿美元)                  10月      流入689        -- 
         外国购买美国公债(亿美元)                              卖超552        -- 
    2145 新西兰季度经常帐(亿新西兰元)              第三季     赤字47.5  赤字49.01
               年度经常帐(亿新西兰元)         截至9月30日       赤字81     赤字83
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  11月修正值      顺差103        --
                       出口                                      -4.8%        --
                       进口                                     -17.6%        --
    2300 韩国失业率                                  11月         3.4%        --
    (完)

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