主要国家经济指标预测--12月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月16日(三) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 52.6 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 50.5 50.6 服务业PMI 50.8 51.0 综合PMI -- 51.0 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53 52.9 服务业PMI 55.5 55.6 综合PMI -- 55.2 0858 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.8 52.8 服务业PMI 54.1 54.2 综合PMI 54.2 54.2 0930 英国请领失业金人数(千人) 11月 增加1.5 增加3.3 按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月 5.3% 5.3% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.5% +3.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.5% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 0.0 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 顺差215 顺差205 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.2% +0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) -0.2% +0.2% (较上年同期) +0.9% +1.0% 1200 美国抵押贷款市场指数 一周 -- 424.1 抵押贷款再融资指数 -- 1,570.1 1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 115.0 116.1 房屋开工年率(万户) 113.5 106.0 1415 美国工业生产(较前月) 11月 -0.1% -0.2% 产能利用率 77.4% 77.5% 制造业产出(较前月) +0.1% +0.4% 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.6 52.8 1900 美联储公布利率决议 -- 0.375% 0-0.25% 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.3% +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超731 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,046 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差4,462 顺差1,115 出口(较上年同期) -1.5% -2.1% 进口(较上年同期) -8.3% -13.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月15日(二) 0030 澳洲新车销售 11月 +1.0% -- 0030 澳洲房价指数 第三季 +2.0% +2.0% 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年 4.01 -- 净债务预估 26.9% -- 现金预算收支(亿新西兰元) 赤字53.98 -- 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 +0.4% -- (较上年同期) -5.5% -- 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 持平 -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 核心CPI(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.2% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.1% +0.9% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.1% -- (较上年同期) +1.1% -- 0930 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月) 11月 -1.6% -1.1% (较上年同期) -13.1% -12.4% 产出物价(较前月) -0.2% -0.1% (较上年同期) -1.5% -1.3% 核心产出(较前月) -0.2% 持平 (较上年同期) -0.1% +0.1% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 正16.1 正15.0 现况指数 正55.0 正54.2 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 +0.3% -- (较上年同期) +1.1% -- 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月 11月 持平 持平 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.5% +0.4% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.0% +2.0% 每周平均实质所得(较前月) -0.2% 持平 1330 美国纽约联储制造业指数 12月 负4.59 负6.00 1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -1.1% -0.5% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 61 63 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 +0.2% -- 2100 美国整体资本净流动(亿美元) 10月 流入689 -- 外国购买美国公债(亿美元) 卖超552 -- 2145 新西兰季度经常帐(亿新西兰元) 第三季 赤字47.5 赤字49.01 年度经常帐(亿新西兰元) 截至9月30日 赤字81 赤字83 -- 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 顺差103 -- 出口 -4.8% -- 进口 -17.6% -- 2300 韩国失业率 11月 3.4% -- (完)