中国金融：让个别产品和机构释放风险来化解系统性风险--人大官员

路透北京12月15日 - 金融时报周二报导，全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，让个别产品和机构释放风险是化解系统性风险的必要措施,打破刚性兑付对市场健康发展更有利。

金融时报援引吴晓灵日前在2016网易经济学家年会上的发言称，监管的责任是防范发生系统性风险,个别风险的暴露是市场发展中必然伴随的现象。刚性兑付是金融市场目前最大的问题,如妥善解决,对发挥市场配置资源的决定性作用和金融市场价格的形成非常有利。

吴晓灵并表示，以往中国金融监管层将行业发展和引导创新也视为监管的潜在目标和责任，这不利于经济发展。要鼓励让更多的中介组织、行业协会促进市场发展。