《香港报摘》--其他报纸重要消息12月15日

* 明报：

--政府今年初建议成立＂未来基金＂，初期规模约2,200亿港元，当中一半放入金管局外汇基金的＂长期增长组合＂。金管局副总裁余伟文撰文详述＂长期增长组合＂的投资范围及理念，强调该组合主要进行另类投资，有别于传统的股票及债券，但若妥善管理风险，长远有望取得比传统投资高的回报。

--长和 旗下屈臣氏集团董事总经理黎启明表示，内地分店已于今年中起开始与腾讯 旗下微信合作，支援＂微信支付＂功能，预计短期内可于本港各分店提供微信支付服务。

* 苹果日报：

--乐视上周五斥资22.67亿港元，入股TCL多媒体 20%股份，成为后者的第二大股东。两公司昨天在深圳举行战略合作发布会，称希望透过此次合作，能够实现制造、资讯科技、互联网、内容及应用的跨界整合。

* 星岛日报：

--联储局于今明两日议息，市场普遍料美国将加息0.25厘。渣打 大中华及北亚地区行政总裁洪丕正表示，相信美国要加几次息，香港才会跟随加息；换言之，即使美国是次落实加息，港银亦不会跟随。

* 文汇报：

--中国白银集团 公布，向独立第三方Silver Universe收购上海华通铂银交易市场余下75%权益，代价最多6.25亿元人民币。（完）