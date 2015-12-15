《香港报摘》--其他报纸重要消息12月15日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 明报：
--政府今年初建议成立＂未来基金＂，初期规模约2,200亿港元，当中一半放入金管局外汇基金的＂长期增长组合＂。金管局副总裁余伟文撰文详述＂长期增长组合＂的投资范围及理念，强调该组合主要进行另类投资，有别于传统的股票及债券，但若妥善管理风险，长远有望取得比传统投资高的回报。
--长和 旗下屈臣氏集团董事总经理黎启明表示，内地分店已于今年中起开始与腾讯 旗下微信合作，支援＂微信支付＂功能，预计短期内可于本港各分店提供微信支付服务。
* 苹果日报：
--乐视上周五斥资22.67亿港元，入股TCL多媒体 20%股份，成为后者的第二大股东。两公司昨天在深圳举行战略合作发布会，称希望透过此次合作，能够实现制造、资讯科技、互联网、内容及应用的跨界整合。
* 星岛日报：
--联储局于今明两日议息，市场普遍料美国将加息0.25厘。渣打 大中华及北亚地区行政总裁洪丕正表示，相信美国要加几次息，香港才会跟随加息；换言之，即使美国是次落实加息，港银亦不会跟随。
* 文汇报：
--中国白银集团 公布，向独立第三方Silver Universe收购上海华通铂银交易市场余下75%权益，代价最多6.25亿元人民币。（完）
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选